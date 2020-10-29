الجزائر تمدد الحجر المنزلي في ولايات وتفرضه في أخرى بسبب كورونا

قررت الحكومة الجزائرية، اليوم الخميس، تمديد الحجر الصحي الجزئي المنزلي لمدة 15 يوما، من الساعة 11 مساء إلى غاية الساعة الخامسة صباحا في 11 ولاية.

كما قرر الوزير الأول عبد العزيز جراد، فرض نفس الإجراءات في 9 ولايات جديدة كان قد رفع الحجر عنها في القرار الماضي قبل شهر.

وحسب بيان صادر عن الوزارة الأولى، فقد «تقرر تطبيق تدابير الحجر الجزئي المنزلي لمدة 15 يوما ابتداء من تاريخ 31 أكتوبر من الساعة 11 مساء إلى الخامسة صباحا من اليوم الموالي على الولايات التي تدهور فيها الوضع الصحي أو تلك التي واصلت تسجيل إصابات بالفيروس، والتي وصل عددها لـ 20 ولاية من أصل 45».

ورصدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم الخميس، 306 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتراجع 14 حالة عن حصيلة اليوم السابق. ليصل، بذلك، إجمالي الإصابات إلى 37 ألفا و332 منذ اكتشاف أول حالة نهاية فبراير الماضي.

وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الإيجاز الصحفي اليومي، عن تسجيل 8 وفيات جديدة بانخفاض حالتين عن يوم أمس، ليبلغ بذلك مجموع الوفيات 1949.

كما لفت إلى تسجيل 184 حالة شفاء جديدة، ليصبح عدد الأشخاص الذين تعافوا من الوباء 39 ألفا و819.

ونقل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الأربعاء، إلى ألمانيا لتلقي العلاج وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية. لكن لم يعرف إن كان الرئيس مصابا بفيروس كورونا أم لا.

كان الرئيس تبون قد عزل نفسه بعد ثبوت إصابة مسؤولين سامين في رئاسة الجمهورية بالفيروس.