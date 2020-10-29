واشنطن ستسلم اليابان أميركيين ساعدا كارلوس غصن على الهرب

وافقت وزارة الخارجية الأميركية على تسليم اليابان رجلين من ولاية ماساتشوستس تتهمهما السلطات اليابانية بالمساعدة في تهريب رئيس شركة "نيسان" السابق كارلوس غصن من البلاد خلال انتظاره المحاكمة في مخالفات مالية.

وكشف محامو العسكري السابق في القوات الخاصة الأميركية مايكل تايلور وابنه بيتر عن قرار الوزارة في وثيقة قضائية بمحكمة بوسطن الاتحادية وذلك في الوقت الذي يسعون فيه لتأجيل التسليم المتوقع أن يُنفذ في وقت لاحق اليوم الخميس.

كان غصن قد هرب إلى لبنان في 29 ديسمبر العام الماضي بينما كان يستفيد من إفراج مشروط من القضاء الياباني في انتظار محاكمته.

ويقول ممثلو الادعاء في اليابان إن غصن دفع ملايين الدولارات لأحد موزعي شركة "نيسان". كما قدمت الشركة شكوى جنائية ضد غصن، متهمة إياه بتحويل أموال من الشركة لإثرائه الشخصي.

كما كان غصن يواجه تهمة عدم الإفصاح عن راتبه.