مقتل 47 جندياً في قره باغ مع استمرار القتال

قالت وزارة الدفاع في إقليم ناغورني قره باغ، اليوم الخميس، إن 47 جنديا آخرين سقطوا قتلى في صفوف قواتها المسلحة في المعارك الدائرة مع أذربيجان.

بذلك يرتفع عدد قتلى الجنود في الإقليم إلى 1166 منذ اندلاع المعارك في 27 سبتمبر الماضي.

وتصاعد القتال إلى أسوأ مستوى له منذ التسعينيات، عندما قُتل نحو 30 ألف شخص.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الخميس، إن أذربيجان سلمت جثث 30 جنديا قتلوا في المعارك وإن يريفان مستعدة للرد بالمثل.

وقال الاتحاد الأوروبي إن التصعيد في صراع ناغورني قره باغ «غير مقبول» ودعا إلى إجراء محادثات سلام جديدة بينما تبادلت أرمينيا وأذربيجان مجددا الاتهامات بالقصف داخل وحول الجيب الجبلي، اليوم الخميس.

وقال مكتب معني بحقوق الإنسان في الإقليم إن أكثر من 12 قذيفة سقطت في مدينة ستيباناكيرت، أكبر مدينة في الجيب، غداة قصف مستشفى للولادة هناك. وأُصيب مدنيان بجراح.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان، إن أرمينيا أطلقت النار على وحداتها العسكرية ومناطق مدنية على طول خط المواجهة، وإن منطقتي تارتار وجورانبوي الأذريتين شمالي ناغورني قره باغ قُصفتا.

ولم تصمد ثلاثة اتفاقات لوقف إطلاق النار وقُتل مدنيون على جانبي الصراع أمس الأربعاء.

وقال بيتر ستانو المتحدث باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في المفوضية الأوروبية، في بيان في وقت متأخر أمس، إن «الاتحاد الأوروبي يرى أنه من غير المقبول أن القتال ما زال مستمرا في ناغورني قره باغ وما حولها بعد ثلاث اتفاقيات توسطت فيها روسيا وفرنسا والولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار».

وحثت المفوضية الأوروبية الجانبين على العودة على وجه السرعة إلى «مفاوضات جوهرية» حول تسوية سلمية كما تم الاتفاق عليه في واشنطن يوم 25 أكتوبر الجاري.