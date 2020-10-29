الشرطة الفرنسية تقتل مسلحا هدد المارة وتوقف آخر

أوقفت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، رجلاً يحمل سكيناً في مدينة ليون في وسط شرق فرنسا.

وقالت إن الموقوف رجل أفغاني يرتدي زياً تقليدياً واعتبرت أنه كان يشكل تهديداً للجمهور، وفق ما عُلم من مصدر قريب من الملف.

وأضاف المصدر أن الرجل كان سيُقدم على عمل معيّن، واصفاً الحادثة بأنها "خطيرة".

وقال رئيس بلدية الدائرة الثانية في مدينة ليون بيير أوليفر إن الشخص، الذي أُوقف "كان يحمل سكيناً يبلغ طوله (30 سنتمتراً) وبدا مستعداً للإقدام على عمل ما".

وأعلنت النيابة العامة في ليون أن الرجل الأفغاني الجنسية، والبالغ 26 عاماً، كان يسير في شارع "فكتور هوغو" حاملاً السكين بيده، حين تم توقيفه.

وأوضح مصدر آخر قريب من الملف أن هذا الرجل، الذي سبق أن "أُبلغت عنه أجهزة الاستخبارات"، وُضع في الحجز الاحتياطي "لحمله سلاحاً محظوراً وبسبب تهديدات بالسلاح".

وقال المصدر أيضاً إنه يُفترض أن يخضع لفحص نفسي.

وأعلنت النيابة أن الشرطة القضائية في ليون كُلفت بالتحقيق مشيرةً إلى أن "التحقيقات المتعلقة بالدوافع والشخصية والملف الشخصي للمشتبه به، جارية".

وأُوقف الرجل قرب محطة بيراش للقطارات في قلب المدينة التاريخي.

يأتي اعتقال الرجل بعد هجوم بسكين أوقع ثلاثة قتلى، في وقت سابق اليوم الخميس، في كنيسة "نوتردام" في مدينة نيس بجنوب شرق فرنسا.

وفي غضون ساعات من هجوم نيس، قتلت الشرطة رجلا هدد المارة بمسدس في "مونتفافيه" قرب مدينة أفينيون بجنوب فرنسا، حسبما ذكرت إذاعة "أوروبا 1".