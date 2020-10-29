السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي قرب كنيسة في نيس بفرنسا

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين، للهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من كنيسة «نوتردام» في مدينة نيس الفرنسية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الوزارة «جددت التأكيد على رفض المملكة القاطع لمثل هذه الأعمال المتطرفة التي تتنافى مع جميع الديانات والمعتقدات الإنسانية والفطرة الإنسانية السليمة، مؤكدة في الوقت نفسه، على أهمية نبذ الممارسات التي تولد الكراهية والعنف والتطرف».

كما عبرت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الفرنسي، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.