الإمارات تستنكر الاعتداء على حارس بقنصلية فرنسا في جدة

استنكرت دولة الإمارات الهجوم على القنصلية الفرنسية في مدينة جدة، اليوم الخميس، والذي أسفر عن إصابة حارس أمن القنصلية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان اليوم، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها لهذه الأعمال التخريبية.

وشددت الوزارة على رفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

كما أعربت الوزارة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصاب.