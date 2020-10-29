روسيا تسجل رقماً قياسياً لإصابات ووفيات كورونا.. وبوتين يستبعد الإغلاق

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، تسجيل رقم قياسي جديد لإصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد، إلا أنها لا تنوي فرض إغلاق لوقف انتشار الوباء.

وأحصت روسيا 366 حالة وفاة و17717 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقل موقع «روسيا اليوم»، أن الأرقام الجديدة تمثل أكبر حصيلتين يوميتين للإصابات والوفيات تسجلها روسيا بكورونا منذ بدء الجائحة.

وأشارت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا أن إجمالي المصابين تجاوز، بذلك، المليون و581 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات منذ بدء تفشي الوباء 27301 حالة.

وتماثل 14740 مريضاً للشفاء من كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى مليون و186041 شخصاً.

ووفقاً للبيانات التي تجمعها جامعة «جونز هوبكنز»، فإن روسيا تأتي في المرتبة الرابعة عالمياً من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

ورغم هذه الحصيلة اليومية القياسية، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إنه لن يكون هناك إغلاق وطني.

وقال بوتين، خلال منتدى استثمارات عبر دائرة الفيديو المغلقة: «نعلم تماماً كيف يجب أن نتصرف، ولهذا السبب، لن نتخذ تدابير تفرض قيوداً وإغلاقاً وطنياً يتسبب في تعطيل الاقتصاد والنشاطات التجارية».