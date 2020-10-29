ميركل تحذر من «الأكاذيب والتضليل» بشأن «كورونا»

حذرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الخميس، من «الأكاذيب والمعلومات المضللة» المتداولة حول وباء كوفيد-19، ووصفت الشعبوية بأنها «غير مسؤولة»، مع تزايد تظاهرات المعارضين لوضع الكمامات في ألمانيا.

وقالت ميركل في كلمة أمام النواب، في اليوم التالي لإعلان إغلاق المطاعم ومراكز الترفيه اعتباراً من الاثنين للحد من الموجة الثانية من الإصابات، إن «الأكاذيب والمعلومات المضللة والتآمر والكراهية لا تؤثر على النقاش فحسب، بل على مكافحة الفيروس أيضاً».

وكان نواب من حزب «البديل من أجل ألمانيا» من اليمين المتطرف، ثالث قوة سياسية في البرلمان، عبروا عن استيائهم للتدابير الجديدة المعلنة، وصرخوا بصوت عالٍ خلال خطاب ميركل.

واضطر رئيس البرلمان، فولفغانغ شويبله، لوقف خطاب ميركل لفترة قصيرة لإعادة النظام إلى المجلس وتهديد النواب المشاغبين بعقوبات، وهو أمر نادر.

وقالت ميركل لدى استئناف خطابها: «ما هو خاطئ علمياً يجب أن يعلن عنه. الشعبوية ليست فقط غير واقعية، بل أيضاً غير مسؤولة». وأكدت أن الخطوات المتخذة «مناسبة وضرورية ومتناسبة».

ومنذ الصيف نظمت في ألمانيا تظاهرات عدة «رافضة لوضع الكمامات» ومعارضة للتدابير الصحية الصارمة لمواجهة الوباء.

وفي برلين تحولت تظاهرات إلى أعمال عنف، عندما حاول البعض اقتحام الحواجز الأمنية أمام مقر البرلمان للدخول إلى مجلس النواب، ما أثار صدمة في البلاد.



