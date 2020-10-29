اعتقال منفذ الهجوم على القنصلية الفرنسية بجدة

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، إن القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي تمكنت من القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن في القنصلية الفرنسية بجدة، نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأضاف الغامدي أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، مضيفاً أنه تم إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وعلى الصعيد نفسه، أكدت السفارة الفرنسية في الرياض حصول الاعتداء على القنصلية، مشيرة إلى أن «حارس الأمن نقل إلى المستشفى حيث وضعه الصحي لا يدعو للقلق».