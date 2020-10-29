فرنسا تفرض الكمامة على الأطفال اعتباراً من سن السادسة

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، اليوم الخميس،أمام الجمعية الوطنية أن وضع الكمامات في المدارس «سيشمل تلاميذ المدارس الابتدائية اعتباراً من سن ست سنوات».

وبين الإجراءات إلزام الأطفال وضع الكمامات اعتباراً من سن السادسة، والعمل من المنزل «طيلة الأسبوع».

وقال كاستيكس لدى افتتاح نقاشات الإغلاق: «كنا نتوقع موجة ثانية من الإصابات بكوفيد-19، لكن أي بلد لم يتوقع تسارعها بهذه الوتيرة المفاجئة والسريعة».

وأوضح: «لطالما دعوت إلى توخي الحذر، البعض الذي يقول لنا اليوم: إنه كان علينا التحرك وبشكل أكثر حزماً أو أننا لم نتخذ تدابير كافية زعموا في حينها أننا كنا نفرض إجراءات كثيرة».

وتابع: «اعتباراً من الاثنين سيتم تعديل البروتوكول الصحي وتعزيزه لضمان حماية جميع الأطفال والمعلمين وأولياء أمور الطلاب، وفقاً للرأي المرسل إلينا (الأربعاء) من قبل المجلس الأعلى للصحة العامة».

بالنسبة إلى النشاط المهني «يجب العمل من المنزل قدر الإمكان»، موضحاً أنه «في القطاع الخاص يجب العمل من المنزل خمسة أيام من أصل خمسة لكل الوظائف، التي يمكن القيام بها عن بعد».

وأعلن أنه «علينا الاستمرار في العمل قدر الإمكان بالطبع، ضمن شروط صحية وقائية مع وقف بالطبع تفشي الفيروس، لأن البطالة والفقر قد يقتلان أيضاً».

وقال: إن الشركات التي تنظم الفعاليات و«دور السينما والمسارح» ستغلق.

لكن المتحدث باسم الحكومة غابرييل أتال، أعلن أن الحدائق العامة والأسواق يجب أن تبقى مفتوحة.



