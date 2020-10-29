قتلى وجرحى بعملية طعن في فرنسا.. واعتقال المنفذ

قتل ثلاث أشخاص أحدهم على الأقل نحرا، وجرح آخرون، اليوم الخميس، في مدينة نيس بجنوب شرق فرنسا على يد شخص يحمل سكيناً، وتم اعتقاله بحسب مصدر حكومي، فيما أعلنت نيابة مكافحة الإرهاب فتح تحقيق في الهجوم.

وأوضح مصدر في الشرطة، أن شخصين هما رجل وامرأة قتلاً في كنيسة نوتردام، بينما توفي ثالث بعد إصابته بجروح خطيرة في حانة قريبة كان قد لجأ اليها.

وأعلنت نيابة مكافحة الإرهاب فتح تحقيق في «عملية قتل ومحاولة قتل مرتبطة بمنظمة إرهابية (...) وعصابة أشرار إرهابية إجرامية»، وقد عهد به إلى الإدارة العامة للأمن الداخلي.

وكان مصدر أمني قال: إن الهجوم وقع حوالي الساعة التاسعة (08,00 ت غ)، بالقرب من كنيسة نوتردام في نيس.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة فلورنس غافيلو: إن «الوضع الآن تحت السيطرة».

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، في تغريدة على تويتر عن عقد «اجتماع أزمة».

وكان إيستروزي قد كتب على تويتر: «يمكنني أن أوكد بأن كل شيء يدعونا للتفكير بأنه هجوم إرهابي في كنيسة نوتردام».



