وزير الاقتصاد الألماني يحذر من إغلاق الحدود مجدداً لمواجهة «كورونا»

حذر وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير من إغلاق الحدود مرة أخرى، مثلما حدث في ربيع العام الجاري، في ظل الإجراءات الجديدة للتصدي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وقال ألتماير لمجلة «فيرتشافتس فوخه» الاقتصادية الألمانية في عددها الصادر اليوم الخميس: «يتعين علينا فعل كل شيء من أجل الاستمرار في تجنب حدوث إغلاق للحدود».

وتابع الوزير الاتحادي أن السوق الداخلية الأوروبية تتطلب عمل سلاسل التوريد أيضاً في أوقات انتشار أوبئة، وقال: «تعلمنا من الإغلاق الأول في هذا الصدد».

يذكر أن الحكومة الألمانية والولايات اتفقت، أمس الأربعاء، على الإجراءات الأكثر صرامة منذ الربيع الماضي، حيث من المقرر إغلاق مطاعم ودور عرض سينمائي ومسارح طوال شهر نوفمبر، اعتباراً من يوم الاثنين القادم. وخلال هذه الفترة يتم السماح بلقاءات خاصة بين الأشخاص في إطار أعداد قليلة فحسب. ومن المقرر أن تظل تجارة التجزئة مفتوحة.