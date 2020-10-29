ترامب وبايدن يتوجهان إلى فلوريدا

قبل خمسة أيام من الانتخابات الرئاسية الأميركية، يقوم الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن بحملة انتخابية الخميس للمرة الأولى في المكان نفسه: تامبا في ولاية فلوريدا التي ترتدي أهمية كبرى في الاقتراع.

بفارق ساعات بعد ظهر الخميس، سيعقد المرشحان تجمعين انتخابيين في هذه المدينة الواقعة في غرب فلوريدا، الولاية التي ترجح في غالب الاحيان نتيجة الانتخابات الأميركية، فمنذ العام 1964 يحقق الفائز في فلوريدا فوزا في الانتخابات الرئاسية في كل مرة، مع استثناء واحد.

ورغم أنهما سيكونان في الولاية نفسها، فإن استراتيجية كل من المرشحين مختلفة تماماً. وسيعقد بايدن التجمع على طريقة درايف-ان.

وبينما زار الرئيس الأميركي (74 عاماً) الأربعاء أريزونا، الولاية الأخرى الحاسمة لنتيجة انتخابات 3 نوفمبر، أمضى جو بايدن (77 عاماً) نهاره في مدينته ديلاوير.

بعد لقائه عبر الفيديو مجموعة من الخبراء الصحيين، ندد نائب الرئيس السابق الديمقراطي باداء الملياردير الجمهوري في إدارة أزمة كوفيد-19، والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضرراً بالوباء مع أكثر من 227 ألف وفاة.

وقال بايدن في خطاب مقتضب أمام عدد من الصحفيين: إن «رفض إدارة ترامب الاعتراف بالواقع الذي نعيشه فيما يموت حوالي ألف أميركي يومياً، يشكل إهانة حيال كل شخص يعاني من كوفيد-19 وكل عائلة فقدت عزيزاً».

وفي مسرح في ويلمينغتون، أراد تقديم نفسه كمرشح واقعي في مواجهة رئيس جمهوري كان وعد بأن الفيروس سيختفي «كمعجزة».

وقال بايدن: «أنا لا أترشح على أساس وعد خاطىء بأنني سأكون قادراً على وقف هذا الوباء بطريقة سحرية، لكن ما يمكنني أن أعدكم به هو القيام بما يجب فعله، سنترك العلم يوجهنا في قراراتنا».

ثم توجه بايدن برفقة زوجته جيل بايدن للتصويت في ويلمينغتون.

ومنذ عدة أيام، يبدو ترامب منزعجاً من الانتباه الشديد، الذي يركز بحسب قوله على الوباء.

وكتب في تغريدة: «كوفيد، كوفيد، كوفيد هو النشيد الموحّد للإعلام الكاذب»، مضيفاً: «سيكون هذا موضوعهم الأوحد حتى الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر»، أي اليوم التالي لموعد الاستحقاق.

وقال أمام صحفيين في لاس فيغاس: «جو بايدن يتحدث كثيراً، لكنه لا يقوم بشيء».

وبعد ساعات ومن أريزونا، سخر كما يفعل عادة، من الإفراط في وضع الكمامات لغايات سياسية.

وقال: «في كاليفورنيا، لا يمكنكم بأي شكل كان إزالة الكمامة»، مضيفاً: «يجب أن تتناولوا الطعام عبر الكمامة، إنها آلية معقدة جداً».



