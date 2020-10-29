الحجرف يدين استمرار الحوثيين باستهداف المدنيين في السعودية

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف استمرار الميليشيات الحوثية بارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة العربية السعودية عبر إطلاق طائرات مسيرة ومفخخة.

وأشار الأمين العام لمجلس التعاون في بيان إلى أن هذه الاعتداءات التي تستهدف المملكة تمثل انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، وتشكل تهديدا لأمن دول مجلس التعاون وأمن المنطقة واستقرارها، مؤكدا أن أمن دول مجلس التعاون واستقرارها كل لا يتجزأ.

وأكد الحجرف وقوف مجلس التعاون إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييده لما تتخذه من إجراءات، للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم في وجه الميليشيا الحوثية ومن يقف وراءها في محاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.