الإمارات تفوز بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي

القاهرة (وام)

فازت دولة الإمارات بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي خلال الانتخابات التي جرت أمس، في الجلسة التي عقدها البرلمان العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ونال محمد أحمد اليماحي عضو الشعبة البرلمانية الإماراتية بالبرلمان العربي ثقة أعضاء البرلمان العربي ليتم انتخابه ضمن نواب رئيس البرلمان العربي الأربعة.

وأعرب اليماحي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات عن سعادته بثقة أعضاء البرلمان العربي، وقال إن دولة الإمارات دائماً تكون حاضرة في المناصب الرفيعة دعما منها للعمل العربي المشترك وتعزيزا للتضامن العربي.

وأكد سعيه خلال فترة توليه المنصب بالعمل على تحقيق التضامن العربي وتعزيز الدور الهام الذي يقوم به البرلمان العربي من أجل رفعة الأمة العربية ومناصرة قضاياها. وأعرب أعضاء وفد الشعبة عن سعادتهم بهذا الفوز الذي يعد استكمالا لما تقوم به دولة الإمارات من مسيرة عظيمة أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال اليماحي إن لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي في الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي ناقشت خلال أعمال اجتماعات لجان البرلمان الأربع التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عقب جلسته الاجرائية، عدداً من البنود الهامة أهمها عرض التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي وتتضمن تطورات الأوضاع في اليمن، وليبيا، وسوريا، والعراق. كما ناقشت اللجنة ورقة عمل حول آخر مستجدات العمل العربي المشترك على ضوء مقررات جامعة الدول العربية على مستوى القمة والمجلس الوزاري والمندوبيات، فضلاً عن بند حول حقوق الأقليات العربية والمسلمة في بعض الدول.

بدورها، قالت سعادة شذى سعيد النقبي إن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان ناقشت مشروعاً حول خطة عملها لدور الانعقاد العادي الأول، كما ناقشت مقترحاً حول تعديل بعض مواد النظام الداخلي للبرلمان العربي إضافة إلى اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان في العالم العربي، وتقرير حول حالة حقوق الإنسان في العالم العربي 2019، ومشروع العقد العربي لحقوق الإنسان 2020 - 2030، ومتابعة حالة حقوق الإنسان في فلسطين.