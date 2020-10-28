الإمارات: دعم إجراءات السعودية لحفظ أمنها واستقرارها

أبوظبي، عدن (وام، الاتحاد)

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية، من خلال 6 طائرات مفخخة من دون طيار، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، أن تزايد الهجمات الحوثية الإرهابية في الفترة الأخيرة ضد المملكة يعتبر تصعيداً خطيراً، مجددةً تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكد البيان، أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها. وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، واعتبرته دليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، اعتراض وتدمير 6 طائرات من دون طيار «مفخخة» أطلقتها ميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة.

وأوضح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في بيان، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض، وتدمير عدد 6 طائرات من دون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

وأكد العقيد المالكي، استمرار جرائم الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأن تلك المحاولات الإرهابية تخالف القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتتنافى مع القيم الإنسانية.

وأشار إلى أن هذه المحاولات العدائية تعكس سلوك الميليشيات الإرهابي بتبني العمليات الإرهابية باستخدام الطائرات من دون طيار المفخخة ضد المدنيين، كما تعكس حالة اليأس بخسائرها الميدانية الجسيمة في العتاد والمعدات والعناصر الإرهابية خاصة في محافظتي مأرب والجوف. وشدد العقيد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وستتم محاسبة العناصر الإرهابية المخططة والمنفذة لهذه العمليات العدائية والإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

بدوره، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين في تصريح، أن ميليشيات الحوثي تصر على مواصلة جرائمها الإرهابية، بإطلاق طائرات من دون طيار «مفخخة» باتجاه المملكة مستهدفةً المدنيين الأبرياء الآمنين. وقال العثيمين: «إن المنظمة تؤيد ما جاء في بيان قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي أعلنت عن تدمير واعتراض 6 طائرات حوثية مفخخة باتجاه المدنيين في المملكة، وإن ذلك يعكس حالة اليأس». وجدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، مؤكداً إدانة المنظمة لكل الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.

وفي سياق آخر، ضاعفت قوات الجيش اليمني ومقاتلو القبائل خسائر ميليشيات الحوثي الإرهابية في مناطق سيطرتها، وذلك في ثاني أيام العملية العسكرية التي يجري تنفيذها شرق مديرية «الحزم» مركز محافظة الجوف. وقال مصدر عسكري، إن قوات من المحور الشمالي للجوف وقبائل «عبيدة» و«دهم» أحرزت أمس، تقدماً كبيراً واستعادت مناطق عدة من ميليشيات الحوثي شرق مدينة «الحزم»، مؤكداً انتقال المعارك إلى جبال «الشهلا» القريبة من منطقة «بير المرازيق». وأضاف المصدر أن الميليشيات تكبدت جراء المواجهات عشرات القتلى والجرحى في صفوف مقاتليها، علاوة على وقوع نحو 30 من عناصرها أسرى بيد القبائل.