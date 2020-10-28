مصدر يمني: المخدرات المضبوطة في عدن مرسلة من «حزب الله» للحوثيين

عدن (وكالات)

كشف مسؤول أمني يمني عن أن نتائج التحقيقات الأولية مع المقبوض عليهم في محاولة تهريب وإدخال شحنة المخدرات المضبوطة بميناء عدن الاثنين، والبالغ وزنها 3 أطنان، أظهرت أن الشحنة كانت متجهة لميليشيات الحوثي الإرهابية.

وقال المسؤول الأمني، إن شحنة المخدرات، هي الأكبر التي تدخل إلى البلاد، وتقدر قيمتها بحوالي 450 مليون دولار، وهي ملك تاجر مخدرات لبناني كبير مرتبط بميليشيات «حزب الله» الإرهابية. وأضاف أن أمن عدن أبلغ مصر وقيادة التحالف العربي بنتائج التحقيق والاعترافات التي توصل لها مع المقبوض عليهم، والتي تفيد بأن شحنة المخدرات كانت متجهة إلى ميليشيات الحوثي في صنعاء. وأوضح أن أمن عدن، تلقى مسبقاً معلومات استخباراتية عالية المستوى عن وصول شحنة مخدرات كبيرة على متن سفينة قادمة من البرازيل إلى ميناء عدن. ولفت إلى أن الشحنة، تم رصدها من منشئها في البرازيل عبر رصد مكالمات هاتفية من عدن إلى البرازيل، وتمت مراقبة الشحنة حتى وصولها إلى محطتها الأخيرة في عدن ومن ثم تم الإعداد والتخطيط لعملية ضبطها وتحريزها. وجرى أمس، في عدن، إتلاف 250 كيلوجراماً من مادة الكوكايين المخدرة المضبوطة، بحضور النائب العام ومحافظ عدن.