اليمن: طهران تنتهج سلوك العصابات

عدن (وكالات)

ندد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بمحاولات إيران إضفاء طابع قانوني لعدوانها السافر على اليمنيين، وشرعنة تدخلاتها وأجندتها التخريبية التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وأوضح أن تقديم الضابط في «فيلق القدس» حسن ايرلو أوراق اعتماده حاكماً عسكرياً إيرانياً لصنعاء، يؤكد استمرار طهران المضي في سياساتها الاستفزازية.

وأشار الإرياني إلى أن ما قامت به طهران من تهريب لضابط متورط في أنشطة إرهابية ولم يسبق له تولي مهمة دبلوماسية، ومحاولات تكريسه حاكماً عسكرياً لها في صنعاء، هو سلوك العصابات وليس الدول، وتجاوز صارخ لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الصادرة في العام1961 والتي تحدد الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي بين الدول.