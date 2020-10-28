مصادر سودانية لـ«الاتحاد»: البرهان في إثيوبيا الأحد لبحث ملف سد النهضة

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

قالت مصادر سودانية مطلعة لـ«الاتحاد»: إن الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني سيتوجه إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، يوم الأحد المقبل، في زيارة تستغرق يومين، يعقد خلالها مباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد. وأضافت المصادر أن المباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي ستتطرق إلى العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وقال خبراء سودانيون لـ«الاتحاد»: إن المباحثات من المتوقع أن تشمل قضية سد النهضة وتطورات الأوضاع في المنطقة، وتعكس حرصاً سودانياً على لعب دور إيجابي في هذه القضية.

ومن جانبه، ثمن الحزب الاتحادي الديمقراطي الزيارة التي قام بها رئيس مجلس السيادة السوداني لرئيس الحزب محمد عثمان الميرغني في منزله بالقاهرة أمس الأول.

وقال جعفر الميرغني إن رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني قدم التهاني للبرهان بمناسبة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

إلى ذلك، تعكف قيادات الجبهة الثورية السودانية على بحث الترتيبات اللازمة لعودة قياداتها وتحديد موعد عودتها المقرر مطلع الشهر المقبل، من أجل تنفيذ اتفاق السلام الذي تم توقيعه في الثالث من الشهر الجاري.

وقال الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية السودانية في تصريحات لـ«الاتحاد»: إن عودة قيادات الجبهة الثورية ستساهم في معالجة أزمات السودان، وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية. يأتي ذلك في وقت بحث فيه وفد يضم فريق الوساطة في جنوب السودان وقادة الجبهة الثورية مع الرئيس التشادي إدريس ديبي سبل التعاون لتحقيق السلام. وضم الوفد من قادة الجبهة الثورية كلاً من الهادي إدريس وجبريل إبراهيم ومني أركو مناوي والطاهر حجر.