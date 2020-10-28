فرض حظر تجول في فيلادلفيا مع تصاعد الاحتجاجات

أعلنت سلطات مدينة فيلادلفيا الأميركية فرض حظر التجول اعتباراً من الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي اليوم الأربعاء، مع تصاعد الاحتجاجات العنيفة.

وانطلقت الاحتجاجات بعد مقتل رجل أميركي من أصول أفريقية على يد الشرطة.

وقال مكتب رئيس البلدية إن المدينة تسعى إلى السيطرة على أعمال النهب والعنف التي شابت ليلتين من الاحتجاجات على مقتل الرجل.

وأضاف مكتب رئيس بلدية فيلادلفيا جيم كيني، في بيان، إن حظر التجول سيستمر حتى الساعة السادسة صباح الخميس.

واجتاحت الاحتجاجات شوارع فيلادلفيا منذ إطلاق الشرطة النار يوم الاثنين على والتر والاس (27 عاماً)، الذي كان مسلحاً بسكين ووصفه أقاربه بأنه يعاني من انهيار نفسي.

وطالب مئات المتظاهرين بالعدالة، ووقعت بعض المناوشات مع الشرطة ليلة الثلاثاء وحتى وقت مبكر من اليوم الأربعاء، فيما أصبحت فيلادلفيا أحدث بؤرة ساخنة في الولايات المتحدة بشأن استخدام الشرطة للقوة قبل ستة أيام من الانتخابات الرئاسية يوم الثلاثاء المقبل.