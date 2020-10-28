بايدن يدلي بصوته في الاقتراع المبكر لانتخابات الرئاسة الأميركية

أدلى جو بايدن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية، اليوم الأربعاء، بصوته في ويلمينغتون بولاية ديلاوير، قبل أيام من موعد الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها مع الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وعقب خطاب مقتضب حول وباء فيروس كورنا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، توجه نائب الرئيس الأميركي السابق (77 عاماً) إلى المركز الانتخابي للإدلاء بصوته برفقة زوجته جيل بايدن.

وجعل المرشح الديمقراطي من إدارة ترامب للأزمة الوبائية التي أودت بحياة أكثر من 225 ألف شخص في الولايات المتحدة، مادته الرئيسة في الحملة الانتخابية.

تشير آخر استطلاعات الرأي إلى تقدم بايدن على المستوى الوطني على الرئيس الجمهوري ترامب الساعي للفوز بفترة رئاسية ثانية.