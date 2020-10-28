ألمانيا تقرر فرض إجراءات العزل العام لمواجهة «كورونا»

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأربعاء، اتفاق الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات على فرض إجراءات للعزل العام مجدداً بدءاً من الثاني من نوفمبر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت ميركل للصحفيين.. إن ألمانيا ستغلق بدءاً من الاثنين المقبل، لمدة شهر، المطاعم والمؤسسات الترفيهية والثقافية في سياق القيود الجديدة التي ستفرض لمواجهة الموجة الوبائية الثانية.

وأضافت «هذه إجراءات صارمة، وإن السلطات ستراجع القيود خلال أسبوعين إذا تطلب الأمر».

وأوضحت المستشارة الألمانية أن هذه الإجراءات السارية على كامل البلاد تهدف إلى إتاحة المجال للحد قدر الإمكان من عمليات الاتصال الاجتماعي وأيضاً احتواء التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد.

وأكدت أن المدارس وحضانات الأطفال ستبقى مفتوحة.

كما طلبت المستشارة ميركل من مسؤولي رابطة الدوري الألماني لكرة القدم والرياضات المحترفة في ألمانيا بالعودة إلى اللعب خلف أبواب مغلقة في إطار سلسلة من الإجراءات للحد من الأرقام القياسية لفيروس كورونا.

وتعني الإجراءات الأخيرة أن جميع الرياضات الاحترافية وكذلك الهواة ستكون خلف أبواب مغلقة اعتبارا من 2 نوفمبر حتى نهاية الشهر.

وكانت ألمانيا أعلنت تسجيل ارتفاع قياسي في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغ 14964 حالة.



