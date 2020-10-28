فرنسا تؤيد فرض عقوبات أوروبية على تركيا

أعلن كاتب الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون، اليوم الأربعاء، أنّ بلاده ستؤيد فرض «عقوبات» أوروبية ضد تركيا في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة على خلفية ملفات عدة.

وقال بون، في مجلس الشيوخ الفرنسي «سنؤيد تدابير أوروبية تعكس ردة فعل قوية، من بينها أداة العقوبات المحتملة».

وأضاف «الفصل الأخير الذي يدفع كل يوم حدود اللامقبول، والرئيس أردوغان الذي يهين رئيس الجمهورية يثبت وجود استراتيجية شاملة لدى تركيا تقضي بمضاعفة الاستفزازات من كافة النواحي».

وأوضح بون أن «الهدف هو نفسه على الدوام: ممارسة ضغوط قصوى على جيرانه وتحديدا على الاتحاد الأوروبي. كنا ساذجين لفترة طويلة».

إضافة إلى التوترات الأخيرة، تضاعفت التوترات والخلافات في الأشهر الماضية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

واكتشفت حقول غاز في شرق البحر الأبيض المتوسط ما حدا بأنقرة إلى انتهاك سيادة الحدود البحرية لليونان وقبرص الدولتين العضوين في الاتحاد الأوروبي.

وفي ختام قمة أوروبية منتصف أكتوبر في بروكسل، انتقد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال استئناف تركيا التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، وذكر بأن الاتحاد الأوروبي ينوي تقييم الوضع في ديسمبر تمهيدا لاحتمال فرض عقوبات على أنقرة.