«التحالف» يدمر 6 طائرات مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير 6 طائرات من دون طيار «مفخخة»، أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير 6 طائرات من دون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة.

وأكد العقيد المالكي استمرار جرائم الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأن تلك المحاولات الإرهابية تخالف القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتتنافى مع القيم الإنسانية.

وأشار إلى أن هذه المحاولات العدائية تعكس سلوك الميليشيات الإرهابي بتبني العمليات الإرهابية باستخدام الطائرات من دون طيار المفخخة ضد المدنيين، كما تعكس حالة اليأس بخسائرها الميدانية الجسيمة في العتاد والمعدات والعناصر الإرهابية خاصة في محافظتي مأرب والجوف.

وشدد العقيد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وستتم محاسبة العناصر الإرهابية المخططة والمنفذة لهذه العمليات العدائية والإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.