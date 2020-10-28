ألمانيا تصدر تحذيراً من السفر إلى تركيا بسبب «كورونا»

أصدرت الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، تحذيراً من السفر إلى كل أنحاء تركيا بسبب جائحة «كورونا»، على أن يدخل هذا التحذير الجديد اعتباراً من التاسع من نوفمبر المقبل.

جاء ذلك بعد أن أعلنت الوزارة أن الاستثناء المعمول به للمناطق السياحية التركية في ايدين وازمير وموجلا وانطاليا، سيستمر حتى الثامن من الشهر المقبل فقط.