الاتحاد الأوروبي يدعو أعضاءه لمضاعفة اختبارات كورونا

دعت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، الدول الأعضاء إلى مضاعفة اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين "الآن، ليس الوقت المناسب لتخفيف الإجراءات"، وحذرت مواطني الاتحاد الأوروبي قائلة "سيكون عيد الميلاد (الكريسماس) هذا العام مختلفاً".

وحثت فون دير لاين الدول على تبادل البيانات الخاصة بمرض كوفيد-19 بشكل فعال، وضمان توافق تطبيقات التتبع المختلفة، وتبني اختبارات مستضدات سريعة في الوقت الذي تجتاح فيه الموجة الثانية من الوباء أوروبا بقوة.

والمستضد في علم المناعة هو مادة تثير إنتاج واحد أو أكثر من الأجسام المضادة.

وتأكدت أكثر من 1.1 مليون إصابة في أوروبا الأسبوع الماضي، بحسب ما ذكرته رئيسة المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي ببروكسل.

وأضافت فون دير لاين "من الواضح أن استراتيجيات الخروج كانت سريعة جداً بشكل جزئي. لا نعرف هل ستكون هذه هي الموجة الأخيرة".