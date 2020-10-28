وفاة 1.1 مليون شخص وإصابة 44 مليوناً بـ«كورونا» عبر العالم

أودى وباء مرض «كوفيد - 19»، الناجم عن العدوى بفيورس كورونا المستجد، بحياة مليون و168 ألفاً و750 شخصاً في جميع أنحاء العالم منذ ظهوره في الصين في نهاية ديسمبر 2019، وفقاً لأرقام جمعت استناداً إلى مصادر رسمية حتى الساعة 11.00 ت غ من الأربعاء.

تفيد هذه الأرقام أنه تم تشخيص إصابة أكثر 44 مليوناً و56 ألفاً و470 إصابة بالعدوى رسمياً منذ بداية الوباء، شفي منها 26 مليوناً و694 ألفاً ومئة. وهذا العدد من الإصابات التي تم تشخيصها لا يعكس سوى جزء بسيط من العدد الفعلي للمصابين.

وسجلت، أمس الثلاثاء، 7723 وفاة جديدة و516 ألفاً و898 إصابة جديدة في جميع أنحاء العالم.

والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة في أرقامها الأخيرة هي الولايات المتحدة (928 وفاة جديدة) والمكسيك (643) والبرازيل (549).

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضرراً في عدد الوفيات والإصابات. وقد سجلت فيها 226 ألفاً و723 وفاة من أصل ثمانية ملايين و779 ألفاً و794 إصابة، حسب إحصاءات جامعة جونز هوبكنز. وأعلن شفاء ثلاثة ملايين و487 ألفاً و666 شخصاً.

بعد الولايات المتحدة، البلدان الأكثر تضرراً هي البرازيل (157 ألفاً و946 وفاة من أصل خمسة ملايين و439 ألفاً و641)، والهند (120 ألفاً وعشر وفيات من أصل سبعة ملايين و990 ألف إصابة)، والمكسيك 89814 وفاة (901.268 إصابة)، وبريطانيا 45365 وفاة (917.575 إصابة).

ومن الدول الأكثر تضرراً، سجلت البيرو أكبر معدل للوفيات مقارنة بعدد السكان بلغ 104 وفيات لكل مئة ألف نسمة، تليها بلجيكا (95) وإسبانيا (75) والبرازيل (74).