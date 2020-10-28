أكثر من 500 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا» اليوم في العالم

سُجلت أكثر من 500 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء.

وأحصيت في الإجمال 516 ألفاً و898 إصابة جديدة و7723 وفاة. ويُفسّر ارتفاع عدد الإصابات جزئياً بزيادة الفحوص منذ الموجة الوبائية الأولى في مارس وأبريل.

عادت أوروبا مرة أخرى لتصبح المركز الجديد للوباء الذي ينتشر بسرعة في القارة.

خلال الأيام السبعة الماضية، تم تسجيل أكثر من 220 ألف إصابة يومية جديدة في المتوسط، بزيادة 44 بالمائة عن الأسبوع السابق.

تقترب المنطقة من متوسط 2000 وفاة يومياً، فيما تسارع الحكومات إلى فرض تدابير للسيطرة على العدوى في محاولة لاحتواء الموجة الثانية.

خلال الذروة الأولى للوباء في أبريل، تم تسجيل أكثر من 4000 حالة وفاة يومية.

تواجه الولايات المتحدة أيضاً حالياً ارتفاعاً كبيراً في عدد الحالات.

وللمرة الأولى، سُجلت أكثر من 500 ألف إصابة خلال الأيام السبعة الماضية، مقارنة بـ 370 ألفاً في الأسبوع السابق.

من بين 500 ألف حالة تم تسجيلها على مستوى العالم الثلاثاء، سُجلت أكثر من نصفها في الدول العشر الأكثر تضرراً: الولايات المتحدة والهند والبرازيل وروسيا وفرنسا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا والمملكة المتحدة والمكسيك.



