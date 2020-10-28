السعودية تسجل 416 إصابة جديدة بـ«كورونا» و19 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 19 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بـ«كورونا» إلى 5348 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل416 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 346 ألفاً و47 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 433 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 332 ألفاً و550.