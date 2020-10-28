الكويت تسجل 814 إصابة جديدة بـ«كورونا» و7 وفيات

أعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الأربعاء، تسجيل سبع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19-»، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى763.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، اليوم، إنه تم تسجيل 814 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 123 ألف حالة و 906.

وأشار المتحدث إلى وجود 107 مصابين يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق اليوم، أن 807 مصابين تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 114 ألفاً و923 حالة.