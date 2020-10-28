ألمانيا تدرس الإغلاق الجزئي وتشديد إجراءات «كورونا»

ألمحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى إمكانية تشديد الإجراءات المتبعة لمحاصرة وباء «كورونا»، كإغلاق المطاعم والمقاهي والمسابح وصالات اللياقة البدنية، مع الإبقاء على المدارس ورياض الأطفال مفتوحة.

ومن المفترض أن تعرض المستشارة ميركل خطتها لرؤساء وزراء الولايات، الذين سيصوتون بدورهم على القرار النهائي. يأتي ذلك بعد تسجيل ألمانيا حوالي 15 ألف إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.