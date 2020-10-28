السيسي: تبرير التطرف تحت ستار الدين «محرم ومجرم»

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أنه ينبغى أن تقف الحريات عند حدود الآخرين واحترام الجميع، مشيراً إلى أن الحرية إذا مست مشاعر الآخرين، فهي تطرف.

وقال السيسي، خلال الاحتفال بالمولد النبوي اليوم: إنه يجب على «كل مسلم التحلي بأخلاق وسلوكيات النبي محمد صلى الله عليه وسلم».

وتابع: «على كل من يعيش في مجتمعنا أن يحترم قيم ومبادئ هذا المجتمع... فالمروءة والخلق الحسن لهما السيادة إذا كنا نؤمن بالله واليوم الآخر».

ولفت السيسي إلى أن تبرير التطرف تحت ستار الدين «محرم ومجرم»، مؤكداً أن «التطرف لا يقتصر على دين بعينه، ولكنه موجود في كافة الأديان».

وأضاف أن «مكانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قلوب ووجدان الجميع»، مشدداً على «رفض أي عنف أو تطرف يصدر تحت ذريعة الدفاع عن الدين أو الرموز».

وأكد الرئيس المصري ضرورة جعل ذكرى المولد النبوى نبراساً لتعزيز مفهوم الرحمة في مواجهة جماعات التطرف، مشيراً إلى أن «مصر مهد التاريخ والحضارة الإنسانية، تؤكد سماحة الأديان وهي السبيل لسلام العالم وتراحم البشرية بأكملها».

وقال السيسي: إن قضية الوعى الرشيد وفهم صحيح الدين ستظل من أولويات المرحلة الراهنة في مواجهة قوى الشر، مؤكداً أن بناء الوعى الرشيد يتطلب تضافر كافة المؤسسات لبناء الشخصية السوية القادرة على مواجهة التحديات.

وشدد الرئيس على أن الدولة لن تألو جهداً في دعم الأئمة والخطاب الديني.



