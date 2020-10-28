التشيك تسجل أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت جمهورية التشيك 15 ألفاً و663 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بزيادة 400 حالة إصابة عن الرقم القياسي المسجل خلال الأسابيع الماضية، طبقاً لما ذكرته "إذاعة براغ" التشيكية اليوم الأربعاء.

ومازال عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في المستشفيات ومن هم في حالة خطيرة يزداد بشكل سريع، وكذلك الوفيات.

ويبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا الآن في التشيك 170 ألف وهناك أكثر من ستة آلاف يتلقون العلاج بالمستشفيات، بينهم حوالي 900 في حالة خطيرة، وزادت حصيلة الوفيات إلى 2547 شخصاً.

وكانت جمهورية التشيك أعلنت رسمياً حالة الطوارئ في 5 أكتوبر الجاري، وأغلقت الحكومة بالفعل المطاعم والمدارس، وفرضت إرتداء الكمامات في معظم الأحيان، بشكل إلزامي، في الداخل والخارج.

وأغلقت معظم المحال التجارية، باستثناء محال السوبر ماركت والصيدليات أبوابها.



