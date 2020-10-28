سقوط ضحايا في حادثة انفجار ناقلة النفط الروسية

أكدت السلطات الروسية اليوم مصرع 3 أشخاص جراء حادث الانفجار على متن ناقلة النفط "الجنرال آزي أصلانوف" الذي وقع السبت الماضي في بحر آزوف غربي البلاد.

وقالت مسؤولة في لجنة التحقيقات الروسية إنه تم العثور على جثث 3 أشخاص لقوا حتفهم جراء حادث الانفجار مشيرة الى ان التحقيقات مستمرة لمعرفة اسباب الحادث. وكان على متن الناقلة المتجهة إلى ميناء روستوف على الدون بجنوب روسيا 13 شخصا تم إنقاذ 10 منهم.