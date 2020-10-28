روسيا تسجل حصيلة قياسية يومية لوفيات كورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأربعاء تسجيل 346 حالة وفاة و 16202 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وهذه هي أكبر حصيلة يومية لوفيات كورونا يتم تسجيلها في روسيا، بعد تسجيل حصيلة قياسية أخرى يوم أمس للوفيات بـ 320 حالة وفاة.

ووفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم" عن غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا فقد تجاوز بذلك إجمالي المصابين المليون و 563 ألف إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء تفشي الوباء 26935 حالة.

وتماثل 12361 مريضا للشفاء من الفيروس خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين في روسيا 1171301 شخص.

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن روسيا تأتي في المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.