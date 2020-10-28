النمسا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

رحب ألكساندر شالينبرج وزير خارجية النمسا باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، مشيراً إلى أن مسؤولية تطبيقه لا تقع على أطراف النزاع فقط، ولكن أيضاً على المجتمع الدولي.

وشدد شالينبرج في بيان صادر عن الخارجية النمساوية، على وجوب الالتزام بحظر الأسلحة الأممي، مشيراً إلى أن الانتهاكات الصارخة لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة يجب أن تتوقف نهائياً، كما يجب سحب جميع القوات الأجنبية على الفور ودون استثناء، حاثاً جميع الأطراف على الالتزام.