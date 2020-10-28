ألمانيا تسجل أكثر من 463 ألف إصابة بكورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء أن إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا وصل إلى 463 ألفا و419 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء، بتوقيت مدينة فرانكفورت.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بالفيروس وصل حتى صباح اليوم إلى 10 آلاف و121 حالة وفاة، بينما بلغ عدد المتعافين 327 ألفا و697 حالة.

وأعلنت ألمانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 39 أسبوعا.