إيطاليا: إصابات كورونا تصل إلى 564 ألفاً و778 حالة

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 564 ألفاً و778 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت ميلانو، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في إيطاليا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 37 ألفا و700 حالة وفاة. وتعافى من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس 271 ألفا و988 شخصا من المصابين .

وأعلنت السلطات فى إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا قبل نحو 38 أسبوعا.