إصابات كورونا في الهند تقترب من 8 ملايين حالة

سجلت الهند 43893 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حسبما أظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية.

ارتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات إلى 7.99 مليون لتصبح الهند على مقربة من بلوغ ثمانية ملايين إصابة.

والهند لديها ثاني أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بعد الولايات المتحدة التي بلغ العدد فيها 8.7 مليون.

وشهدت الزيادات اليومية تراجعاً في الهند منذ بلوغ ذروتها في سبتمبر.

والوفيات في الهند جراء الفيروس منخفضة نسبياً إذ يبلغ مجموعها 120010 منهم 508 حالة تم تسجيلها في الساعات الأربع والعشرين الماضية.