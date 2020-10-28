مدينة صينية تجري 4.7 مليون فحص لكورونا في 4 أيام

انتهت مدينة في غرب الصين من أجراء اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا لـ 7ر4 مليون شخص في أربعة أيام، وذلك بعد أن أصيب عمال في مصنع بالفيروس، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية أن مدينة كاشجار في منطقة شينجيانج بأقصى غرب البلاد، أجرت الاختبارات لسكانها بالكامل بحلول أمس الثلاثاء، بعد ظهور عدة إصابات بالفيروس الأسبوع الماضي.

وأصيب إجمالي 183 شخصا في مقاطعة شوفو، وهي جزء من كاشجار، بالفيروس ، بينما جاءت باقي نتائج الاختبارات سلبية.

ومن بين الذين ثبتت إصابتهم ، كان 161 مريضا بدون أعراض ، و 22 ظهرت عليهم الأعراض.

وكانت الصين سجلت 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، بينها 22 إصابة في كاشجار و20 حالة لأشخاص قادمين من الخارج.