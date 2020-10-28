ترامب: نحقق فوزا كبيرا في العديد من الولايات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم الأربعاء إن حملته الانتخابية تحقق فوزا كبيرا في العديد من الولايات.

وأوضح ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "إننا ننفق أكثر في فلوريدا ، ونفوز كثيرًا في فلوريدا. في الواقع ، نحن نحقق فوزًا كبيرًا في العديد من الولايات".

وفي وقت سابق ، وجه ترامب انتقادا لاذعا لمنافسه جو بايدن ووصفه بأنه "سياسي فاسد".

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "جو بايدن سياسي فاسد

وفي تغريدة أخرى قال ترامب: "تحت قيادتي، حققنا أكثر الحدود أمانًا في تاريخ الولايات المتحدة! تعمل خطة الهجرة المجنونة التي وضعها خصمي على إزالة حدود الولايات المتحدة تمامًا من خلال تطبيق نظام القبض والإفراج على الصعيد الوطني".





