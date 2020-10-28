إصابات كورونا في المكسيك تتجاوز 900 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 5942 إصابة جديدة بفيروس كورونا و643 وفاة، ليرتفع العدد الرسمي للإصابات إلى 901268 والوفيات إلى 89814.

ويقول مسؤولو الصحة إن‭ ‬من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير من الحالات المعلنة.

كانت الوزارة قالت يوم الأحد إن العدد الحقيقي للوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا قد يكون أعلى بنحو 50 ألفا.