أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 5942 إصابة جديدة بفيروس كورونا و643 وفاة، ليرتفع العدد الرسمي للإصابات إلى 901268 والوفيات إلى 89814.
 ويقول مسؤولو الصحة إن‭ ‬من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير من الحالات المعلنة.
 كانت الوزارة قالت يوم الأحد إن العدد الحقيقي للوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا قد يكون أعلى بنحو 50 ألفا.