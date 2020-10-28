اختراق الموقع الإلكتروني لحملة ترامب الانتخابية‭ ‬

تعرّض الموقع الإلكتروني لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهجوم الثلاثاء تمكن خلاله القراصنة من الاستيلاء عليه لفترة وجيزة.

وعلى الصفحة الرئيسية لموقع "دونالد جي ترامب دوت كوم" الذي غالباً ما يغطّي تفاصيل التجمعات الانتخابية للرئيس الجمهوري وينشر نداءات لجمع التبرعات، كتب القراصنة في عبارة استمرت منشورة لبضع دقائق "لقد تم الاستيلاء على هذا الموقع".

وأكد تيم مورتو المتحّدث باسم حملة ترامب حصول الاختراق، مشيراً إلى أن الحملة تتعاون مع الشرطة لتحديد الجهة التي نفذت الهجوم.

وقال المتحدث إن استعادة الموقع تمت بسرعة وإنّه "لم يتم اختراق أي بيانات حساسة لأن الموقع لا يتضمن أياً منها".