مجلس الأمن يرحّب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

رحّب مجلس الأمن الدولي باتفاق هدنة أبرمه في 23 أكتوبر الطرفان الليبيان، داعياً إياهما إلى "تطبيقه كاملاً"، وذلك في إعلان أصدره الثلاثاء، ويفترض أن يستتبع قريباً بتبنّي قرار بهذا الشأن، وفق دبلوماسيين.

وجاء في الإعلان أن "أعضاء مجلس الأمن يرحّبون بالاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار" الذي وقّع في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وتابع إعلان مجلس الأمن أن أعضاءه "يطالبون الطرفين الليبيين بالوفاء بالتزاماتهما وتطبيق كامل الاتفاق".

ويشير النص إلى أن مجلس الأمن يطالب الطرفين "بإظهار التصميم نفسه في البحث عن حل سياسي"، خلال اجتماعات مرتقبة ستبدأ في 9 نوفمبر في تونس.

ووقّع الطرفان الليبيان في 23 أكتوبر اتفاقاً على وقف دائم لإطلاق النار "بمفعول فوري"، بعد محادثات استمرت خمسة أيام في جنيف نظّمتها الأمم المتحدة.