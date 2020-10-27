الجيش اليمني يحقق انتصارات جديدة في الجوف

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

تمكنت قوات الجيش اليمني، مسنودة بمقاتلي القبائل، أمس، من تحقيق انتصارات جديدة في محافظة الجوف، عقب شنها عملية عسكرية على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي الإرهابية شرق مركز المحافظة.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش والقبائل استعادت السيطرة على سلسلة جبال «دحيضة» شرقي «الحزم»، بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن، بعد أن شنت عملية عسكرية فجر أمس.

وذكرت المصادر أن عملية عسكرية تم من خلالها تحرير جبال «دحيضة» بالكامل شرق «بئر المرازيق» واغتنام 3 أطقم ومحطة اتصالات وأسر أكثر من 20 مسلحاً أثناء العملية.

وتأتي هذه العمليات إضافة لانتصارات سابقة حققتها قوات الجيش خلال الأسابيع الماضية، كان أبرزها تحرير معسكر «الخنجر» ومناطق محيطة به.

إلى ذلك، أعلنت ميليشيات الحوثي أمس، مقتل أحد قادتها البارزين المدعو حسن زيد برصاص مسلحين وسط العاصمة صنعاء. ولقي المدعو حسن زيد المنتحل صفة «وزير شباب» بحكومة الانقلاب الحوثي مصرعه قبل ظهر الاثنين حينما اطلق مسلحون النار عليه في سيارة تقودها ابنته، ما أدى إلى مقتله على الفور فيما أصيبت ابنته بجراح. وقالت مصادر متطابقة بأن الواقعة تمت في أحد شوارع منطقة «حدة» وسط صنعاء وفي أعقاب حملة شنتها وسائل إعلام حوثية ضد المدعو حسن زيد متهمة إياه بالفساد ضمن صراع حوثي يقوده «تيار صعدة» الذي تنكر لخدمات «السلاليين» في صنعاء.

في غضون ذلك، أعلنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية. وأكد العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في بيان أمس، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية.