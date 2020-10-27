الاتحاد الأوروبي يوجه إنذاراً للميليشيات بشأن خزان «صافر»

بروكسل (وكالات)

وجه الاتحاد الأوروبي، أمس، إنذاراً لميليشيات الحوثي الإرهابية بشأن استمرار تعنتها في عدم السماح بصيانة سفينة «صافر» النفطية، وحملها تبعات أي كارثة بيئية قد تحدث جراء تسرب أو انفجار السفينة المتهالكة قبالة ساحل الحديدة على البحر الأحمر.

جاء ذلك في بيان صادر عن سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى اليمن قال إن على الحوثيين التعاون الكامل مع الأمم المتحدة والسماح لفريق الخبراء بالوصول إلى السفينة دون قيود أو شروط مسبقة أو تأخير.

وعبر السفراء عن شعورهم ببالغ القلق حول وضع الخزان «صافر» وحملوا الميليشيات المسؤولية عن أي كارثة ستحدث في الإقليم.

وشدد البيان على ميليشيات الحوثي، بوجوب التحرك مع استشعار مدى إلحاح الأمر وبإحساس بالمسؤولية، لافتاً إلى أنه من مصلحة اليمنيين المنهكين للغاية، القيام بكل شيء ممكن لمنع حدوث كارثة محتملة. ولفت إلى أن «ناقلة النفط ظلت دون صيانة خلال السنوات الخمس الماضية، وهي الآن في خطر وشيك سينجم عنه كارثة صحية وبيئية واقتصادية كبرى ستؤثر على ملايين الناس في اليمن وأبعد من ذلك». وذكر أن الدراسات العلمية، أظهرت أن حدوث تسرب كبير للنفط سيؤدي على الأرجح إلى خروج ميناء الحديدة عن الخدمة، مما سيؤثر على الأمن الغذائي لملايين اليمنيين، بالإضافة إلى ذلك، سيؤثر ذلك بشكل كبير على الثروة السمكية في البحر الأحمر والنظام البيئي البحري، وقد يؤثر على التجارة البحرية.