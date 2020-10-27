«الناتو» يرحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

عواصم (الاتحاد)

رحّب ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا، والذي تم توقيعه بين الأطراف الليبية في جنيف.

وقال ستولتنبرج في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزاري: «أرحّب باتفاق وقف إطلاق النار الذي يعد خطوة مهمة نحو السلام»، مشيراً لضرورة احترام الأطراف للاتفاق وتطبيقه، وفقًا لوكالة أنباء «نوفا» الإيطالية. وطالب ستولتنبرج الأطراف باحترام الاتفاق هذه المرة، قائلاً: «لسنا على الأرض، ولكن ندعم جهود الأمم المتحدة وعملية برلين».

بدوره، دعا مجلس الأمن الدولي، أمس، الأطراف الليبية إلى تنفيذ اتفاق جنيف بشكل كامل. ورحب أعضاء مجلس الأمن الدولي باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا، الذي وقعته اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في جنيف. كما دعت الدول الأعضاء الأطراف الليبية إلى الالتزام بتعهداتها وتنفيذ الاتفاق بالكامل، وطالبوا بالبناء على وقف النار، للوصول إلى حل من خلال الحوار السياسي، مشددين على جميع الدول بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا.