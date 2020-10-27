بومبيو في ذكرى مقتل البغدادي: «داعش» لا يزال يشكل تهديداً

واشنطن (وكالات)

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن تنظيم «داعش» الإرهابي لا يزال يشكل تهديداً، فيما سيواصل التحالف الدولي عمله لهزيمته، وذلك في الذكرى الأولى لمقتل زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي.

وكتب بومبيو على تويتر، قائلاً: «اليوم مرور عام على إطلاق الولايات المتحدة لعملية أسقطت زعيم داعش أبوبكر البغدادي، على الرغم من هذا الإنجاز البارز لا يزال داعش يشكل تهديداً وسنواصل العمل مع التحالف الدولي لضمان هزيمته بشكل دائم».

وفي 27 أكتوبر 2019، استهدفت عملية عسكرية أميركية في سوريا أبوبكر البغدادي العراقي الذي اعتنق الفكر المتشدد وبرز من الظل ليعلن نفسه خليفة! وظل البغدادي لفترة طويلة هدفاً للقوات الأميركية وقوات أمنية أخرى في المنطقة، تحاول القضاء على تنظيم «داعش» حتى بعد استعادة معظم الأراضي التي سيطر عليها التنظيم.

وأدت ضربات جوية أميركية إلى مقتل معظم قيادات البغدادي بما في ذلك أبوعمر الشيشاني وأبومسلم التركماني وأبوعلي الأنباري وأبوسياف وكذلك أبومحمد العدناني المتحدث باسم التنظيم، كما سقط الآلاف من مقاتليه بين قتيل وأسير.