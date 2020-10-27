طيران التحالف يدمر نفقاً يختبئ فيه «دواعش» بنينوى

بغداد (وكالات)

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أمس، أن طيران التحالف الدولي دمر نفقاً يختبئ بداخله عناصر من تنظيم «داعش» في محافظة نينوى.

وقال اللواء يحيى رسول إن العملية التي نفذت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، أدت إلى تدمير النفق الواقع في ناحية «الشورى» بالمحافظة بالكامل.

وشنت القوات العراقية والتحالف الدولي عدداً من الهجمات الناجحة ضد التنظيم في مناطق مختلفة من العراق وبشكل متزامن، خلال الأسبوعين الماضيين. وأدت العمليات إلى قتل واعتقال عدد من عناصر التنظيم، وتدمير مخابئ وأكداس أسلحة تابعة له.

وكان العراق أعلن النصر على التنظيم الإرهابي نهاية العام 2017، بعد معارك دامية لأكثر من ثلاثة أعوام. ولكن فلول التنظيم تقوم بشن هجمات على القوات الأمنية في مناطق نائية في شمال البلاد وغربها، بين الحين والآخر.