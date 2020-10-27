الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في بيشاور

أبوظبي، إسلام أباد (وام، وكالات)

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس، في مدرسة دينية بمدينة بيشاور شمال باكستان وأدى إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين الأبرياء من بينهم أطفال وجرح آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء, وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأفادت مصادر أمنية ورجال إنقاذ بأن قنبلة انفجرت بقاعة الدراسة الرئيسية في مدرسة دينية شمال غربي باكستان أمس، ما أسفر عن مقتل 8 طلاب وإصابة العشرات.

وقال أنيس أحمد، من مستشفى «ليدي ريدينج» بمدينة بيشاور، إن الانفجار تسبب في إصابة أكثر من 110 من الطلاب، أصيب بعضهم بحروق.

وأعلنت الشرطة والأطقم الطبية في البداية أن جميع الضحايا من الأطفال، إلا أنه اتضح لاحقاً أن معظمهم في بداية العشرينات. وقالت الشرطة إنه تم تدبير الانفجار بدقة، ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عنه.

ونفت حركة «طالبان» التي سبق أن استهدفت مدارس وأضرحة، المسؤولية عن الهجوم.

وقال المسؤول الأمني المحلي محمد علي خان إن القنبلة انفجرت في مدينة بيشاور عندما كان الطلاب يحضرون دروساً في القرآن الكريم في الصباح الباكر. وكشف أن لقطات كاميرات المراقبة أظهرت شخصاً دخل المدرسة الإسلامية قبل أن يترك حقيبة مليئة بالمتفجرات داخل القاعة.

وأضاف أن القنبلة، التي كانت تحتوي على 6 كيلوجرامات من المواد المتفجرة، أصابت تقريباً كل من كان في القاعة، وتسببت في إحداث حفرة عميقة.

وقال خان إنه جرى إغلاق المنطقة، وتبحث الشرطة عن الشخص الذي ترك الحقيبة.

وقال بلال فائزي، الذي شارك في عملية الإنقاذ، إن العملية اكتملت وتم نقل القتلى والمصابين إلى المستشفى.

وأدان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، التفجير، وقال إن حكومته تعمل على ضمان تقديم الإرهابيين المسؤولين عن هذا الهجوم الوحشي الجبان إلى العدالة.